Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

TANER AYDIN - Tuz Gölü'nden çıkarılan tuz, 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Tuz Gölü'nde faaliyet gösteren 3 firma, ürettiği tuzları iç ve dış piyasaya satışa sunuyor.

Koyuncu Tuz İşletmelerinin ham madde üretim müdürü Yusuf Sinan Doğan, AA muhabirine, göl üzerindeki 1200 hektarlık alanda 2006 yılından bu yana üretim yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde 2 ay önce başlanan hasadın devam ettiğini ifade eden Doğan, "Yılda bir kere üretim dönemi olur. Temmuz ayı sonu, ağustos ayı başı gibi üretime başlarız. Şu an hasadın ortasındayız. Kasım ayı başı ya da sonu gibi de üretimi tamamlarız. Geçen yıl 860 bin ton tuz üretmiştik, bu yıl 1 milyon 200 bin ton tuz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Doğan, tesiste 150 kişinin istihdam edildiğini, göl tuzunun endüstriyel ve sofralık olarak ayrı ayrı hazırlandıktan sonra ülke ve dünya pazarlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Firmanın ihracat bölge müdürü Ahmet Solak ise en büyük pazarlarının Rusya olduğunu söyledi.