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Konyalı esnaflar hijyen eğitimi alıyor

KONYA HABERLERİ  | 08.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Halk Eğitim Merkezince ortaklaşa düzenlenen hijyen eğitimleri çerçevesinde meslek odaları üyesi esnaf ve sanatkarlara hijyen eğitimleri verilmeye başlandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Pandemi sürecinde hijyen eğitimlerini önemsiyoruz.

Konyalı esnaflar hijyen eğitimi alıyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Halk Eğitim Merkezince ortaklaşa düzenlenen hijyen eğitimleri çerçevesinde meslek odaları üyesi esnaf ve sanatkarlara hijyen eğitimleri verilmeye başlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Pandemi sürecinde hijyen eğitimlerini önemsiyoruz. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyemiz ve birliğimiz işbirliğinde Selçuklu Halk Eğitim Merkezince ücretsiz hijyen eğitimlerimizin ilkini başlatmış bulunmaktayız. İlk etapta Konya il merkezimizde müracaat eden toplamda bin 620 esnafımız ve çalışanlarıyla başladığımız işbirliği süreci daha sonra ilçelerimizde açacağımız hijyen kurslarıyla devam edecek. Kursları düzenlememizde büyük emekleri olan esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Selçuklu Halk Eğitim Merkezimize ve odalarımıza işbirliği, katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve esnaf teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konya merkezde başlatılan hijyen eğitimi kurslarına; Konya Bakkallar Esnaf Odası 395, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası 345, Konya Fırıncılar Esnaf Odası 52, Konya Kahveciler Esnaf Odası 225, Konya Kasaplar Esnaf Odası 16, Konya Lokantacılar Esnaf Odası 244 ve Konya Pastacılar Esnaf Odası 332 oda üyesi esnaf ve çalışanları katılıyor. Kurslar önümüzdeki dönemde Konya ilçelerinde de açılacak.

Konyalı esnaflar hijyen eğitimi alıyor

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