Konyalı gurbetçiye ait dolmuşun geliri depremzedelere bağışlanacak

Bosna-kampüs hattında çalışan dolmuşun şoförü Bahattin Kaya, AA muhabirine, yaşanan depremler nedeniyle çok üzgün olduğunu, herkes gibi kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Dolmuşun gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını vurgulayan Kaya, "Patronum Fransa'da yaşıyor. Deprem olduktan sonra beni arayarak, böyle bir çalışma yapmamızı istedi. Benim de aklıma örnek olması açısından dolmuşa "Bu aracın geliri Ramazan Bayramı'na kadar depremzedelere bağışlanacaktır" pankartı asmak geldi." dedi.

YOLCULAR DA DESTEK OLUYOR

Kaya, insanlardan çok güzel olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yolcularımızdan da gerek para üstünü almayan gerek nakdi yardımda bulunanlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Gelen yardımları Bosna Hersek Mahallesi muhtarı koordinesinde mahalledeki depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Duraktaki diğer dolmuş şoförleri de farklı yardım çalışmaları yürütüyor. Herkes depremzedeler için tek yürek oldu. Birlik içinde yardım etmek önemli. Herkes elinden geleni yapıyor, zaman açık arama zamanı değil, birlik zamanı. Allah devletimize, milletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin."

Dolmuş şoförlerinden Mevlüt Akman da Kaya'nın kampanyasına destek verdiklerini vurgulayarak, bu tür desteklerin artacağına inandığını kaydetti.

