Konyalı robotta yeni gelişme artık bir yüzü var ve...

Robotun, tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği belirtildi.

Konyalı robotta yeni gelişme

Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.

Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zekâ sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz" dedi.

Tatma hariç 4 duyuya sahip olduğunu belirten Akın şu ifadeleri kullandı: 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor"

Firmanin Akıncı adı ile 4 farklı robotu bulunuyor. Akıncı 4 başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Rusça, Arapça da konuşabiliyor.

Akıncı 3 ise, 3D görme Obje tanıma ve takibi, insan algılama ve takibi, konuşma, yürüme – denge sağlayabilme, geliştirilmiş konuşma, algılama ve yorumlama motoru ortam sıcaklığını ve kokuları algılama gibi yeteneklere sahip.