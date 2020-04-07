YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyalı yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Konyalı yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KONYA HABERLERİ  | 07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Konyalı yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşlı çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bin 500 lira bağışta bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan Mustafa (66) ve eşi Hava Köylüoğlu (70), kampanyaya destek verdi.

Köylüoğlu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, polis ekiplerinden hem ihtiyaçlarının karşılanması hem de kampanyaya destek olmak için yardım istedi.

Yaşları 65'in üstünde olduğu için yasak kapsamında sokağa çıkamayan çiftin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine kısa sürede gelen polis ekipleri, yaşlı çiftin talimatlarıyla, banka hesaplarından, kampanya hesabına havale yoluyla bin 500 lira bağışta bulundu.

Polis ekiplerine teşekkür eden Mustafa Köylüoğlu, "Devletsiz millet olmaz. İllaki devletimizin olması lazım. Bu milletin ayakta durabilmesi için illaki baş lazım. Başsız devlet olmaz. Devletim zengin olsun ben fakir olayım." dedi.

Devletin ilk olarak dış odaklara karşı ayakta durması gerektiğini belirten Köylüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi Türk halkıyla vermemiz gerekiyor. İlk önce devletimizden ve başta olanlardan Allah razı olsun. Sağlıkçılarımız, polislerimiz ve bütün jandarmamızdan Allah razı olsun. Bu milleti ayakta tutanlardan da Allah razı olsun. Tek duam, Cenab-ı Allah bu musibeti Türk milletinin üzerinden kaldırsın. Ben nasıl olsa ayakta dururum. Ben bir bireyim. Ama Türk devletinin dış odaklara karşı ayakta durması lazım. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin."

Yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ve dua eden Havva Köylüoğlu ise "Kandilimiz mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin, memleketimize sağlık selamet versin, tek duam bu." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
Bağış Biz Bize Yeteriz Türkiyem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Kulu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Ergani Gençlik Merkezinde yüz koruyucu siper üretiliyor

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Konya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Hülya Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Cansu Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.