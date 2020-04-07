Konyalı yaşlı çiftten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Polis ekiplerine teşekkür eden Mustafa Köylüoğlu, "Devletsiz millet olmaz. İllaki devletimizin olması lazım. Bu milletin ayakta durabilmesi için illaki baş lazım. Başsız devlet olmaz. Devletim zengin olsun ben fakir olayım." dedi.

Köylüoğlu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, polis ekiplerinden hem ihtiyaçlarının karşılanması hem de kampanyaya destek olmak için yardım istedi.

"Bu mücadeleyi Türk halkıyla vermemiz gerekiyor. İlk önce devletimizden ve başta olanlardan Allah razı olsun. Sağlıkçılarımız, polislerimiz ve bütün jandarmamızdan Allah razı olsun. Bu milleti ayakta tutanlardan da Allah razı olsun. Tek duam, Cenab-ı Allah bu musibeti Türk milletinin üzerinden kaldırsın. Ben nasıl olsa ayakta dururum. Ben bir bireyim. Ama Türk devletinin dış odaklara karşı ayakta durması lazım. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin."

Yardıma koşan polis ekiplerine teşekkür ve dua eden Havva Köylüoğlu ise "Kandilimiz mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin, memleketimize sağlık selamet versin, tek duam bu." diye konuştu.

