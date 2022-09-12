Konya'nın ata tohumuyla üretilen tescilli fasulyesi Avrupa sofralarında

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle asırlardır ata tohumlarından üretilen coğrafi işaret tescil belgesine sahip Çetmi şeker fasulyesi, ihraç edilmeye başladığı Avrupa ülkelerinden de rağbet görüyor.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, AA muhabirine, mahallede üretimi yapılan ürünün, yüz yıllardır kullanılan ata tohumlarından elde edildiğini söyledi.

Yerleşim merkezinde yaklaşık 1500 dekar alanda yıllık ortalama 300-350 ton civarında üretim yaptıklarını aktaran Ünüvar, "Fasulyeyi yıllardır atalarımızdan gördüğümüz şekliyle ekiyoruz. Bize, 'makineleşin' diyorlar ancak geleneksel yöntemlerle ekim yapıldığında verim daha da artırıyor." dedi.

Atalarından kalan tohumu bugüne kadar hiç değiştirmeden ekimi devam ettirdiklerini vurgulayan Ünüvar, fasulyeyi yurt içindeki büyük marketlerde de görmek istediklerini dile getirdi.

- "Fasulyemizin ünü yurt dışına kadar yayıldı"

Ünüvar, yörede yetiştirilen ürünün daha çok üretilmesinden ziyade asıl hedeflerinin kaliteyi artırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eylülde hasat dönemi başlıyor. Bu aylarda olgunlaşan fasulyeler yolunur, tarlada 5-10 gün kurutulur, patoza atılır, tesisimizde elenerek satışa hazır hale getirilir. Ürünümüzün hasadını ise kadınlarımız imece usulü yardımlaşarak gerçekleştirir. Biz hasadı hala oraklarla yapıyoruz. Emeğin sonunda da ürünümüz değer buluyor. Fasulyemizin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Yerleşim merkezinde kooperatif öncülüğünde yetiştirilen Çetmi şeker fasulyesi, coğrafi işaret tescil belgesini almasının ardından Avrupa'nın 6 ülkesine de ihraç edilmeye başlandı. Ürünlerimiz, İtalya, Belçika, Hollanda, Norveç, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor. İhracatı bundan sonra daha da artırarak devam ettirme arzusundayız. Yurt dışında gönderdiğimiz yerlerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Geçen yıl 15-20 ton ürün ihraç etmiştik, bu yıl bu rakamın 50-60 tona çıkmasını bekliyoruz. Gelecek yıllarda da hem ülke sayısının hem de miktarın artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bizden istedikleri; tohumun bozulmaması, üretimin devam etmesi. Hatta ziyarete gelecek olan bazı market sahipleri var, bizi arayarak teşekkür ettiler."

Tarlada fasulye hasadı yapan Meliha Akkaş, geleneksel yöntemlerle yardımlaşarak ürünün hasadını yaptıklarını kaydetti.

Hasat yapan kadınlardan Adile Ünüvar da fasulyenin çok lezzetli olduğunu söyledi.

