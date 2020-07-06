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Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 06.07.2020 02:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 30. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u Farouk Miya'nın 90+5'te penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.

Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Konyaspor, Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı.

Konyaspor'a 3 puanı getiren golü Faouk Miya kaydetti. 90+5'te kazanılan penatıda hata yapmayan Miya, altın değerindeki 3 puanı takımının almasını sağlayan isim oldu.

Bu sonucun ardında 30 puana yükselen Konyaspor, 14. sırada haftayı kapattı. 3 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ise 29 puanla 16. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21'inci dakikada ceza sahası içinde Bajıc'in şutunda defans topu uzaklaştırdı.

47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi.

60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul-, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 75 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya) , Bajic (Dk. 84 Thuram)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık-, Talbi, Orhan, Fernandes, Melnjak, Abdullah (Dk. 90+2 Burak ), Vetrih (Dk. 83 Denis Garmash), Boldrin, Tunay (Dk. 45+1 Oğuz Kağan), Samudio, Skoda

GOLLER: Dk. 90+4 Miya (Pen.) (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Jonsson, Anicic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) - Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor)

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