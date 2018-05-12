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Konyaspor 1 - 1 Göztepe maç özeti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Atiker Konyaspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor 1 - 1 Göztepe maç özeti

Konyaspor-Göztepe maçına etkili başlayan taraf Göztepe oldu. Atiker Konyaspor kalesinde özellikle Demba Ba ve Ghilas ile etkili olan konuk ekip ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Göztepe 56. dakikada Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Atiker Konyaspor oyuna ortak oldu ve 75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Göztepe'de Poko 88. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 36 puana yükseldi ve düşme potasından uzaklaştı. Göztepe ise 49 puanla 6. sırada kaldı.

Göztepe'de kırmızı kart gören Poko ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Halil Akbunar son haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Moke (Dk. 46 Orkan Çınar), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 63 Jahovic), Eto'o (Dk. 85 Yatabare)
GÖZTEPE: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 85 Ngando), Ghilas (Dk. 80 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Rotman), Demba Ba

GOLLER: Dk. 56 Demba Ba (Göztepe), Dk. 76 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Poko (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Selçuk Şahin, Dk. 45+1 Demba Ba, Dk. 57 Halil Akbunar, Dk. 90+4 Beto (Göztepe), Dk. 57 Skubic, Dk. 64 Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortasında topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
  2. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Fofana'nın rakibini geçerek ceza sahası önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
  3. dakikada Kosanovic'in korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghilas'ın kafa vuruşunda, Ferhat Öztorun topu çizgiden çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Halil Akbunar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şuta, altıpas içerisinde dokunan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
  2. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ali Turan'nın ceza sahası içerisindeki pasında, defansa çarpan topu kaleci Beto kornere çeldi.
  3. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Eto'o'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta kaleci Beto topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı altıpas içerisinde önünde bulan Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 1-1

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Konyaspor-Göztepe ömer ali şahiner demba ba

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