Konyaspor 1 - 1 Göztepe maç özeti

Konyaspor-Göztepe maçına etkili başlayan taraf Göztepe oldu. Atiker Konyaspor kalesinde özellikle Demba Ba ve Ghilas ile etkili olan konuk ekip ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Göztepe 56. dakikada Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Atiker Konyaspor oyuna ortak oldu ve 75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Göztepe'de Poko 88. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor 36 puana yükseldi ve düşme potasından uzaklaştı. Göztepe ise 49 puanla 6. sırada kaldı.

Göztepe'de kırmızı kart gören Poko ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Halil Akbunar son haftada oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Moke (Dk. 46 Orkan Çınar), Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 63 Jahovic), Eto'o (Dk. 85 Yatabare)

GÖZTEPE: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 85 Ngando), Ghilas (Dk. 80 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+1 Rotman), Demba Ba