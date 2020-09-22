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Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

KONYA HABERLERİ  | 22.09.2020 18:57 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlı kulüp, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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