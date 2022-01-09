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Konyaspor'a Yiğidolar "Dur" dedi! Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı

09.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor, sahasında Sivasspor'u geçemedi. Yeşil-beyazlı ekip, Yiğidolar'a 1-0 mağlup oldu. 2 maçtır kazanamayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri kötü seriye son verirken puanını 29'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi. Aldığı mağlubiyetle lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Konyaspor ise bu sezon sahasında ilk kez yenildi.

Konyaspor'a Yiğidolar "Dur" dedi! Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı

Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başladı. Yiğidolar'ın 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor'u 1-0'la geçti ve 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

LEKE JAMES GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Sivasspor'un golünü 66. dakikada Leke James kaydetti. Geçen hafta Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu hafta Konyaspor'u devirerek puanını 29'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.

TRABZONSPOR FARKI ARTIRDI

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılan İlhan Palut'un öğrencileri ise haftalar sonra mağlubiyetle tanıştı. Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan yeşil-beyazlılar aldığı mağlubiyetle bordo-mavililerin 3 puan daha gerisine düştü ve aradaki fark 10'a çıktı.


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Konyaspor Sivasspor
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