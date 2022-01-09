Konyaspor'a Yiğidolar "Dur" dedi! Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı

Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başladı. Yiğidolar'ın 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor'u 1-0'la geçti ve 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

LEKE JAMES GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Sivasspor'un golünü 66. dakikada Leke James kaydetti. Geçen hafta Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu hafta Konyaspor'u devirerek puanını 29'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.

TRABZONSPOR FARKI ARTIRDI

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılan İlhan Palut'un öğrencileri ise haftalar sonra mağlubiyetle tanıştı. Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan yeşil-beyazlılar aldığı mağlubiyetle bordo-mavililerin 3 puan daha gerisine düştü ve aradaki fark 10'a çıktı.



