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Konyaspor Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattı

08.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunan takımı Olympiakos'tan Mısırlı futbolcu Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Konyaspor Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattı

Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.

Ahmed Hassan, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bir dönem Portekiz temsilcisi Braga kulübünde de oynayan Hassan, Konyaspor’da 9 numaralı formayla mücadele edecek.

Ahmed Hassan imza töreni sonrası yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Yeni bir sayfa açmış oluyorum. Taraftarımızın oldukça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getirip, elimden geldiği kadar gol atarak Konyaspor'u başarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında elbette belli bir gol atma hedefi vardır. Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımın galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor
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