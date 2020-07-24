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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KONYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:42 | Son Güncelleme

Futbolcu Uğur Demirok: "Şampiyonluğa oynayan iki takımı güzel skorlarla yendik. Belki böyle daha anlamlı ve güzel oldu"

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcu Uğur Demirok, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezon genelinde hiç hak etmedikleri yerlerde mücadele ettiklerini savunan Demirok, "Bu sezon yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen son haftaya rahat girdik. Biz küme düşmeyeceğimize her zaman inanıyorduk. Ben bir çok röportajımda da 'İnananlar her zaman başarır ve kazanır' diye söylemiştim. Biz de inandık ve başardık." diye konuştu.

Kümede kalma yolunda kolay maçlarının olduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini anlatan Demirok, "Ama biz zoru tercih ettik ve zoru da başardık. Bence şu anda böylesi daha güzel ve anlamlı oldu. Belkide şu anda Türkiye'de Başakşehir'den sonra en fazla biz konuşuluyoruz. Yaptığımız iki haftalık galibiyet serisi konuşuluyor. Gaziantepspor maçının ardından herkes neredeyse düştü gözüyle bakıyordu. Ama biz önemli bir işi başardık. Şampiyonluğa oynayan iki takımı güzel skorlarla yendik. Belki böyle daha anlamlı ve güzel oldu. Şu anda mutluyuz." değerlendirmesinde başladı.

Demirok, zor maçları kazanmalarındaki en büyük etkenin ekip olarak buna inanıp peşinden koşmaları olduğunu söyledi.

- Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic ve Guilherme Sitya katılmadı.

Öte yandan Konyaspor'da sözleşmesi biten oyuncu Jens Jonsson, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

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