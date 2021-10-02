YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

Konyaspor-Alanyaspor maçının ardından

02.10.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık"

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." dedi.

Korkmaz, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok net 4-5 pozisyon yakaladıklarını söyledi.

Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehic'in çok iyi kurtarışlar yaptığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarıda özellikle 15. dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. Pozisyonlara girdik. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor'da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştuLiseli kızlar birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandıKonya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:44
İkindi
16:03
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.