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Konyaspor, Аltay maçının hazırlıklarına başladı

19.01.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Аltay maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

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