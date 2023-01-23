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Konyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

23.01.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Maçı Hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kamil Çetin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Konyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Konyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Konyaspor ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile Konyaspor Ankaragücü maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte Konyaspor Ankaragücü maçının yayın saati ve kanalı...

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Ankaragücü maçı 23 ocak 2023 Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Ankaragücü maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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