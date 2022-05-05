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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Savunma ve hücum organizasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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