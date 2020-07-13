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Konyaspor - Başakşehir | CANLI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 21:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatımı haberimizde...

Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantajı bulunuyor. Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR | CANLI

1' Maç başladı...

2' BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı.

3' BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca hata yapmadı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

9' Konyaspor'da Uğur Demirok, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Aleksic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Savunmada Uğur, Demba Ba'ya gelmeden önce topu uzaklaştırdı.

20' KONYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya, durumu 1-1'e getirdi.

28' KONYASPOR ÖNE GEÇTİ! Miya'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadziahmetovic'in pasını ağlara gönderen Ömer Ali Şahiner, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

35' AZ FARKLA AUT! Serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

46' Gol Farouk Miya

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Her ikisi de saat 21.00’de başlayacak maçlarda Başakşehir Konya’ya, Trabzon da Denizli’ye konuk olacak. Bitime 3 hafta kala 4 puanla lider olan turuncu lacivertliler galip gelir, bordo mavililer kaybederse, Başakşehir Süper Lig’in şampiyonu olacak.

EKSİK YOK

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyiyor.

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