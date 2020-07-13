Konyaspor - Başakşehir | CANLI

2' BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı.

35' AZ FARKLA AUT! Serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

46' Gol Farouk Miya

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Her ikisi de saat 21.00’de başlayacak maçlarda Başakşehir Konya’ya, Trabzon da Denizli’ye konuk olacak. Bitime 3 hafta kala 4 puanla lider olan turuncu lacivertliler galip gelir, bordo mavililer kaybederse, Başakşehir Süper Lig’in şampiyonu olacak.

EKSİK YOK

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyiyor.

