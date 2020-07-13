Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantajı bulunuyor. Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatımı haberimizde...
1' Maç başladı...
2' BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı.
3' BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca hata yapmadı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
9' Konyaspor'da Uğur Demirok, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
13' Aleksic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Savunmada Uğur, Demba Ba'ya gelmeden önce topu uzaklaştırdı.
20' KONYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya, durumu 1-1'e getirdi.
28' KONYASPOR ÖNE GEÇTİ! Miya'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadziahmetovic'in pasını ağlara gönderen Ömer Ali Şahiner, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
35' AZ FARKLA AUT! Serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.
46' Gol Farouk Miya
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Her ikisi de saat 21.00’de başlayacak maçlarda Başakşehir Konya’ya, Trabzon da Denizli’ye konuk olacak. Bitime 3 hafta kala 4 puanla lider olan turuncu lacivertliler galip gelir, bordo mavililer kaybederse, Başakşehir Süper Lig’in şampiyonu olacak.
Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyiyor.
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