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Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda?

15.08.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler, Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda?

Konyaspor Başakşehir maçının günü ve saatinin yanı sıra, hangi kanalda yayınlanacağı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Futbolseverler internette "Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?", "Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir
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