Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Konyaspor Medipol Başakşehir karşılaşmasını izleyecek bir çok futbolsever maç hakkındaki detayları internet üzerinden araştırıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. İşte Konyaspor Başakşehir karşılaşmasının yayın ve saat bilgileri...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

