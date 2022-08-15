SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

15.08.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Başakşehir maçı için son dakikalara girildi. Konyaspor Spor Toto Süper Lig’in 2.hafta maçında 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Bir çok futbolsever maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte merak edilenler...

Konyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Konyaspor Medipol Başakşehir karşılaşmasını izleyecek bir çok futbolsever maç hakkındaki detayları internet üzerinden araştırıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. İşte Konyaspor Başakşehir karşılaşmasının yayın ve saat bilgileri...

futbol-sahasi-zemin-cesitleri-nelerdir

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toroğlu - Güneş gerilimi tırmanıyor!Toroğlu - Güneş gerilimi tırmanıyor!
Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."Ve resmen duyurdular! "Ronaldo F.Bahçe'ye..."
Sörloth transferinde mutlu son!Sörloth transferinde mutlu son!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Yılın transfer bombası! Tudor istemedi, G.Saray devreye girdi

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

Transferde çıldırdılar! İkisi birden imzalıyor...

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

'Galatasaray transferi bitirdi!'

'Galatasaray transferi bitirdi!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.