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Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

11.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.

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