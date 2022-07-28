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Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Konyaspor maçı şifresiz mi?

28.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Bate Borisov maçı bu akşam tüm futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor bu akşam tur için sahaya çıkacak. Oynanan ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz bu akşam avantajlı bir durumda sahada olacak. Kritik maç öncesi mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Konyaspor maçı şifresiz mi?

Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Konyaspor maçı şifresiz mi?

Konyaspor Bate Borisov maçı için beklenen gün geldi. Yeşil Beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibini yenerek bir üst tur vizesi almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor-BATE Borisov maçı şifresiz canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...

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KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Bate Borisov maçı 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Konyaspor UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde Bate Borisov'u konuk edecek.

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KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor - Bate Borisov maçı saat 21.00'da A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Konyaspor Bate Borisov maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da A Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

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A Spor HD kanalı uydu alıcısı ayarları: Türksat 4A2, Kanalın frekansı: 120543, Polarizasyon: H - Yatay4, Sembol oranı: 275005, FEC değeri: 5/66, Şifreleme: Şifresiz

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KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇININ HAKEMİ NOVAK SİMOVİC KİMDİR?

Novak Simovic 18 Mayıs 1982 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi.

Novak Simovic 40 yaşındadır.

Konyaspor - Bate Borisov maçını Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek.

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