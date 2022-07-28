YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar

Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar

28.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un teknik direktörü Palut, BATE Borisov karşısında eleme turu ilk maçının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Palut, geçen hafta 3-0 kazandıkları maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra Soner Dikmen, Ahmet Oğuz ve Michalak'ı yedek soyundurdu, bu oyuncuların yerine Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Muric ve Rahmanovic'i sahaya sürdü.

Konyaspor, BATE Borisov karşısına Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'iyle çıktı.

Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerin tamamına yakını doldu.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ise Konyaspor ile geçen hafta oynadıkları maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtıKonya'da 2 şüpheli kuyumcudan yüklü miktarda döviz alıp kaçtı
Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştuUşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Konya futbol

Konya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:43
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:11
Yatsı
21:42
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.