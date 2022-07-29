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Konyaspor-BATE Borisov maçının ardından

29.07.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Güzel iki maç oldu. Bu karşılaşmada da taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükselen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, taraftarları önünde güzel oyun sergilediklerini söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk karşılaşmadaki skor avantajıyla ikinci müsabakaya da iyi bir sonuç almak için çıktıklarını belirtti.

Hücumda ve savunmada doğru işler yaparak maçı gol yemeden tamamladıklarına dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularım maça tempolu ve istekli başladı. Çok fazla hücum girişiminde bulunduk. İlk yarı iki gol attık. Zaten avantajlı olduğumuz bir durumu pekiştirmiş olduk. İlk yarının sonuyla rotasyonlu bir başlangıç, değişiklikler ve bu rotasyonu daha da genişleten bir duruma ulaştık. İkinci yarıda kontrollü bir oyun oldu. Kırmızı karta kadar pozisyonlarımız sürdü. 10 kişi kalınca kontrollü oyunla gol yemeden maçı bitirdik. Güzel iki maç oldu. Bu karşılaşmada da taraftarımızın önünde iyi bir oyun sergiledik. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Artık Vaduz rakibimiz oldu. Hayırlısı olsun. Onların analizine başlayacağız. Mental ve fiziksel olarak da bu maçın hazırlıklarına başlamış olacağız."

Palut, BATE Borisov maçlarında gördükleri kırmızı kartlara ilişkin, iki karşılaşmada da negatif yönlerinin bu olduğunu ve daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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