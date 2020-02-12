Konyaspor, Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Bülent Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Kulüp İkinci Başkanı Selçuk Aksoy'un da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, İttifak Holding Konyaspor'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"AYKUT KOCAMAN'IN BAŞARISI BİZE YOL GÖSTERDİ"

Konya'nın futbol şehri olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü stadı ve tesisleri güzel olan, taraftarıyla bütünleşen bir futbol şehrine geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Yine ekip olarak gerçekten çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu da güzel sonuçlar alarak devam ettirmemiz gerekir. Aykut Kocaman hocama çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok büyük başarılara imza attı. En azından bu bize yol gösterdi. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda bu başarıları yakalarız. Konyaspor taraftarıyla ve yönetimiyle başarıyı hak ediyor. İnşallah biz de ekip olarak Konyaspor'u düşündüğü hedefe ulaştırırız."

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANMASAK GELMEZDİK"

Korkmaz, bir gazetecinin "Bu kadroyla ligde kalabileceğinize inanıyor musunuz" sorusunu, "Bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak tabii ki gelmezdik. Bundan dolayı oyuncularıma güvenim sonsuz. Çok yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Dolayısıyla alacağımız üst üste galibiyetlerle bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum" diye yanıtladı.