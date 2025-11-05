Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Recep Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine 1,5 yıllığına Çağdaş Atan’ı getirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkan Vekili Ali Kaya ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Konya’ya geldiğinde sıcak bir karşılama yaşadığını belirten Çağdaş Atan, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Atan, "Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Dün karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle, bu güzel kulüple ve bu büyük taraftarla güzel hatıralar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"GÜZEL BİR DÖNEM OLACAĞINI HİSSEDİYORUM"

Konyaspor’a gelirken çok fazla düşünmediğini belirten Çağdaş Atan, "Konyaspor’a gelmek için iki gün de yolculuk yaptık. Farklı yerlerdeydim. Biraz koşa koşa gelmişiz gibi oldu. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Konyaspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Konyaspor için vermek. Güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Öncelikle başkanımızla ve yönetimimizle, daha sonra taraftarlarımızla enerjimiz tuttu. Umarım bu enerjimizi daha yükseğe taşıyarak, oynayacağımız iyi oyunlarla ve alacağımız iyi sonuçlarla tekrardan bu stadyumu dolduracağımız, coşkuyla rakiplere kâbus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Açıkçası sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.