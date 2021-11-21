Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, aldıkları 3 puan için çok mutlu olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'un potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun birçok hücum silahını bir arada kullandığını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Biz zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başında hemen 1-0 öne geçtik. Ondan sonra ilk yarı biraz daha kontrollü oynamak istedik ya da Rizespor zaten böyle hazırlanmıştı. İstediğimiz tempoya bir türlü ulaşamadık. İkinci yarı 10 dakika böyle devam etti ama 60. dakikadan sonra tekrar oyun hakimiyetini ele alıp çok daha fazla pozisyona girerek güzel bir skorla maçı kazandık. Hücum anlamında kendi standardımızı bir şekilde yakaladık ama takım savunması anlamında bugün düşündüğümüzden çok daha fazla pozisyonu Rizespor'a verdik. Açıkçası futbol şansı yanımızdaydı. Gol yemeden bu maçı bitirebildik. Rizespor gerçekten iyi mücadele etti. Bugünkü 3 puan için tabii ki çok mutluyum ama eksiklerimizin farkındayız. Rizespor'u da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum."

Palut, bir basın mensubunun şampiyonlukla ilgili sorusunu ise "Evet şampiyonluğu kim istemez ki. Ben de isterim. Takımım zirvede kalsın, camiamız sevinsin. Bunu sonuna kadar kovalayacağız." şeklinde yanıtladı.

