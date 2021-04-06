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Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

06.04.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de haftaya 39 puan ve averajla 11'inci sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 33'üncü haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İç sahadaki karşılaşmada yeşil-beyazlı 3 isim forma giyemeyecek.

Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı 39 puanla 11'inci sırada kapatan Konyaspor, yarın Ankaragücü'nü evinde konuk edecek. Ligin 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlılar, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hazırlıklarını tamamladı.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Konyaspor-Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Yeşil-beyazlı takımda tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Eray Birniçan forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
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