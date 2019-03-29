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Konyaspor'da Fofana ve Traore takımla çalıştı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 29.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor. Moryke Fofana ve milli takımdan dönen Abdou Razack Traore ise takımla birlikte çalıştı.

Konyaspor'da Fofana ve Traore takımla çalıştı

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 6’ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay ile Fallou Diagne yer almazken, Mücahit Atalay ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak, Moryke Fofana ve milli takımdan dönen Abdou Razack Traore ise takımla birlikte çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Moryke Fofana abdou razack traore

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