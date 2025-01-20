SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor'da, Galatasaray ile oynanacak olan maç öncesi büyük şok! Yıldız ismin eli kırıldı

Konyaspor'da, Galatasaray ile oynanacak olan maç öncesi büyük şok! Yıldız ismin eli kırıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2025 18:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'da mücadele öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. Yapılan açıklamada Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

Konyaspor'da, Galatasaray ile oynanacak olan maç öncesi büyük şok! Yıldız ismin eli kırıldı
Pedrinho

Pedrinho

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Tümosan Konyaspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK

15101

Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi. Antrenmanlara çıkmaya devam edecek olan Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Konyaspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

Yer: İzmir! Ortaya çıkan şampanya görüntüleri tepki çekmişti: Okul idaresi ve öğretmenler hakkında karar belli oldu!

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

İsrail Genelkurmay Başkanı işaret verdi! Saldırılar artacak

G.Saray'ın teklifi belli oldu! Eyüpspor'dan açıklama: 2 gün içinde...

G.Saray'ın teklifi belli oldu! Eyüpspor'dan açıklama: 2 gün içinde...

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Galatasaray'ın kasasına tarihi para girecek! Florya Projesi hayata başlıyor! Yaklaşık 500 milyon dolar...

Galatasaray'ın kasasına tarihi para girecek! Florya Projesi hayata başlıyor! Yaklaşık 500 milyon dolar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor! Diego Carlos'un bonservis bedeli de belli oldu...

Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor! Diego Carlos'un bonservis bedeli de belli oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.