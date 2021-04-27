SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

27.04.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 38’inci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek İttifak Holding Konyaspor’da hazırlıklar tamam. Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Skubic ile tedavilerine devam edilen Milosevic, Alper Uludağ ve Anicic forma giyemeyecek.

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Spor Toto Süper Lig’in 38’inci haftasında Galatasaray’a konuk olacak Konyaspor, İstanbul’a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR’DA 5 EKSİK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic’in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yarın saat 20.30’da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecekKonyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

''Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.