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Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

08.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Konyaspor'da İsmail Kartal'ın sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Konyaspor resmi sitesinden açıklama yaparak "İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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