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Konyaspor’da olağanüstü genel kurul kararı

18.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor’da kulüp yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

“Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 19.00’da Horozluhan MahallesiYeni İstanbul CaddesiNo:62/1 Selçuklu / KONYA adresinde (Selçuklu Belediye Kongre Merkezi) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 8 Ağustos 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Değerli kulüp üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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