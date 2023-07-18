Konyaspor’da olağanüstü genel kurul kararı

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

“Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 19.00’da Horozluhan MahallesiYeni İstanbul CaddesiNo:62/1 Selçuklu / KONYA adresinde (Selçuklu Belediye Kongre Merkezi) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 8 Ağustos 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Değerli kulüp üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

