SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor'da Robert Mak ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da Robert Mak ile yollar ayrıldı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 30.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor'da Robert Mak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da Robert Mak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşam sonrası feshedildi.

Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Slovak futbolcunun, ailesinin yanında olmak istediği için yönetim kuruluna başvuruda bulunduğu ve bu talep sonrasında yolların ayrıldığı belirtildi.

İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Ara transfer döneminde kadromuza Zenit'ten dahil edilen futbolcumuz Robert Mak'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya'da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

Robert Mak, Süper Lig'in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak'ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Konyaspor, Gençlerbirliği maçı oynanacak mı? Ligler ertleniyor mu?Konyaspor, Gençlerbirliği maçı oynanacak mı? Ligler ertleniyor mu?
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konyaspor Robert Mak ayrılık

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Buse Terim'den sevindiren Fatih Terim açıklaması

Buse Terim'den sevindiren Fatih Terim açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Konyaspor anonsçusu şehit isimlerini okudu

Konyaspor anonsçusu şehit isimlerini okudu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaspor'da Robert Mak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı oynanacak mı? Ligler ertleniyor mu?

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

Konyaspor sahasında yine kazanamadı

Konyaspor sahasında yine kazanamadı

Konyaspor'un anonsçusu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşı döktü

Konyaspor anonsçusu şehit isimlerini okudu

İttifak Holding Konyaspor, gol yollarındaki sıkıntısını çözemiyor

Konyaspor'da gol sıkıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.