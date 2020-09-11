Konyaspor'da sezon başlamadan ayrılık geldi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da henüz sezon başlamadan ayrılık kararı çıktı.
beIN Sports'un haberine göre, teknik direktör Bülent Korkmaz, anlaşmazlıklar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı.
Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu!
F.Bahçe'de bir ismin daha lisansı çıktı
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Lille, 4 genç ismin daha peşinde
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'daki Arda Turan gerçeği
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...
Süper Kupa finali yurtdışında oynanacak
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
Milan'dan flaş transfer
Milli yıldıza rekor bonservis!
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum