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Konyaspor'da sezon başlamadan ayrılık geldi!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ayrılık kararı aldı.

Konyaspor'da sezon başlamadan ayrılık geldi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da henüz sezon başlamadan ayrılık kararı çıktı.

beIN Sports'un haberine göre, teknik direktör Bülent Korkmaz, anlaşmazlıklar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı.

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