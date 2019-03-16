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Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman maç saatine isyan etti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de oynayacakları Rizespor karşılaşması öncesinde maç saatine isyan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ve Çaykur Rizespor'da her iki takımın teknik direktörleri yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başlama saatine eleştiri

Bu konuşma sırasında yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın başlama saati olan 13:30'a dair veryansında bulundu.

Bu konuşma sırasında yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın başlama saati olan 13:30'a dair veryansında bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Kahvaltıdan çıkıp maça geliyoruz" yorumunda bulunurken, "Şu 13.30 maçlarını Allah aşkına gözden geçirsinler. Bir futbol adamı olarak bunu anlayamıyorum. Niye? Kahvaltı yapıp maça çıkıyoruz. Çok özel bir maç olur; anlaşılabilir. Ama artık şu 13.30 maçlarını gözden geçirmede bir fayda var" dedi.

Deneyimli teknik adam, "Kahvaltıdan çıkıp maça geliyoruz" yorumunda bulunurken, "Şu 13.30 maçlarını Allah aşkına gözden geçirsinler. Bir futbol adamı olarak bunu anlayamıyorum. Niye? Kahvaltı yapıp maça çıkıyoruz. Çok özel bir maç olur; anlaşılabilir. Ama artık şu 13.30 maçlarını gözden geçirmede bir fayda var" dedi.

Öte yandan Kocaman, rakibi Rizespor ile ilgili yaptığı açıklamasında ligdeki çıkışlarını "Mucize" diyerek nitelendirdi.

Öte yandan Kocaman, rakibi Rizespor ile ilgili yaptığı açıklamasında ligdeki çıkışlarını "Mucize" diyerek nitelendirdi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"İç sahada başarılıydık. Son 3 maçımızda istediğimiz sonuçları alamadık."

"İç sahada başarılıydık. Son 3 maçımızda istediğimiz sonuçları alamadık."

"Rakibimizin durumu küçük çaplı bir mucize gibi. İlk yarıda düşmenin bir numaralı adayıydı."

"Rakibimizin durumu küçük çaplı bir mucize gibi. İlk yarıda düşmenin bir numaralı adayıydı."

"Çok uyum sağlamış bir grup. Ligin ikinci yarısında 3. sırada olan bir takım."

"Çok uyum sağlamış bir grup. Ligin ikinci yarısında 3. sırada olan bir takım."

"Tek mağlubiyetleri deplasmandaki Fenerbahçe maçı. Morali yüksek bir takım."

"Tek mağlubiyetleri deplasmandaki Fenerbahçe maçı. Morali yüksek bir takım."

"Kredisi olan bir takım. En büyük sıkıntımız ofansif oyuncularımızın hem cezalı hem de sakat olması."

"Kredisi olan bir takım. En büyük sıkıntımız ofansif oyuncularımızın hem cezalı hem de sakat olması."

"Bulunduğumuz yerdeki makas çok daraldı" diyerek konuşmasını sonlandırdı."

"Bulunduğumuz yerdeki makas çok daraldı" diyerek konuşmasını sonlandırdı."
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Spor Toto Süper Lig aykut kocaman Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor

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