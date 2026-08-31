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Konyaspor'dan Mostafa Mohamed bombası! Konya'ya geldi, son halini görenler tanıyamadı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed'in transferinde mutlu sona ulaştı. Fransa ekibi Nantes'tan transfer edilen Mısırlı santrfor imza için Konya'ya gelirken, oyuncunun değişen imajı sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor'dan Mostafa Mohamed bombası! Konya'ya geldi, son halini görenler tanıyamadı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de hücum hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarında büyük bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı yönetim, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in transferinde sona geldi.

İMZA İÇİN KONYA'YA GELDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki santrfor, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Konya'ya ulaştı. Konyaspor yönetiminin Mısırlı golcünün transferini gün içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU: TANIYAMADILAR!

Konya'ya gelişi sırasında çekilen görüntüleri basına yansıyan Mostafa Mohamed'in imajındaki büyük değişim ise futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Galatasaray'da oynadığı dönemdeki görüntüsüne kıyasla oldukça değiştiği gözlenen tecrübeli forvetin son halini görenler Mısırlı yıldızı tanımakta güçlük çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Mostafa Mohamed
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