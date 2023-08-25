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Konyaspor'dan şaşırtan imza! Galatasaray'ın eski oyuncularından Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladılar

25.08.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Fransız yıldız Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, herkesi şaşırtan sürpriz bir transfere imza attı. Konya ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

"Tümosan Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu.

Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek.

Steven Nzonzi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

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34 yaşındaki Steven Nzonzi 2019-2020 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Deneyimli 6 numara, sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli yıldız, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan forması giydi. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarak 1 gol 2 asist kaydetti.

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