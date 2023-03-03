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Konyaspor'dan Sergen Yalçın'a açık çek! İşte yapılan son teklif...

03.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig' geri döneceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda başarılı teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verip Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konyaspor yönetimi Sergen Yalçın'ı ciddi bir şekilde istiyor.

Konyaspor'dan Sergen Yalçın'a açık çek! İşte yapılan son teklif...

İlhan Palut'un takımdan gönderilmesinin ardından Aleksandar Stanojevic'i göreve getiren Konya yönetimi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Aleksandar Stanojevic yönetiminde Konyaspor 4 maça çıkarken bu maçların tamamında mağlup oldu. 4 maçta hiç gol atamayan Konya ekibi, kalesinde de 8 gol görerek kötü performansını devam ettirdi.

TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında kariyerine dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım" demişti.

KONYASPOR ÇOK İSTİYOR

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Kulis bilgilerine göre, Konyaspor yönetimi Sergen Yalçın ile anlaşma yapmak için tüm kozlarını oynuyor. Tecrübeli çalıştırıcıya önümüzdeki sezon için iyi bir bütçe hazırlamayı düşünen Konya ekibi, Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Sergen Yalçın Konyaspor aday beşiktaş süper li

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