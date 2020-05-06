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Konyaspor'dan TFF'ye tepki!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Konyaspor, "Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli." açıklamasını yaptı.

Konyaspor'dan TFF'ye tepki!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerini şimdilik olmak kaydıyla, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Özdemir, "Liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz" dedi.

KONYASPOR'DAN TEPKİ

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli. Maçlar oynanacaksa futbol ailesi için tatmin edici bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı" ifadeleri yer aldı.


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