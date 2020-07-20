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Konyaspor'dan Trabzonspor'un penaltısına olay gönderme!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 20.07.2020 08:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmada Trabzonspor'a verilen penaltı pozisyonu için sosyal medyadan göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yeşil beyazlı ekip, "Maskeyi gözünüzü değil, ağzınızı kapatacak şekilde takın" diyerek hakemlere tepki gösterdi.

Konyaspor'dan Trabzonspor'un penaltısına olay gönderme!

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve şampiyonluk umutlarını tamamen yitirdi.

Bu karşılaşmada bordo mavili ekibin kazandığı penaltı kararı sonrasında Konya cephesinden dikkat çekici bir paylaşım geldi. Hakemin verdiği penaltı kararına tepki gösteren Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Maskeyi gözünüzü değil ağzınızı kapatacak şekilde takın" ifadeleri yer aldı.

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VAR'A GİTTİ, KARAR DEĞİŞMEDİ

Maçın 52. dakikasında Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Pozisyon VAR odasında da incelendi ve karar değişmedi, topun başına gelen Sörloth ağları sarstı.

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