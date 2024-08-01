SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.08.2024 19:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Fenerbahçe'den forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı

Yeni sezon için Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil- beyazlı ekip Fenerbahçe'de oynayan forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

322350_KONYASPOR--EN-SON-FENERBAHCEDE-OYNAYAN

91 numaralı formayı giyecek olan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor

Galatasaray masadan kalktı, Fenerbahçe alıyor

İlk dakikada maçtan çekildi! Olimpiyatlara damga vuran 'trans boksör' eylemi

İlk dakikada maçtan çekildi! Olimpiyatlara damga vuran 'trans boksör' eylemi

Mourinho istemedi, Konyaspor'a gitti...

Mourinho istemedi, Konyaspor'a gitti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.