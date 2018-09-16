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Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.09.2018 21:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 yendi. 3 maçlık mağlubiyetin ardından 3 puanla tanışan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi de moral bulmuş oldu. İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Fenerbahçe, Konya'da 'Elmas' buldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konyaspor henüz 8. dakikada gole çok yaklaştı. Yatabare'nin ortasında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde bu kez Milosevic kaleyi yokladı ancak yıldız ismin vuruşunda top direkten dışarı gitti.

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Fenerbahçe ilk tehlikeli atağını 37. dakikada geliştirdi. Konya savunmasının hatasında topu alan Benzia, Slimani'yi gördü. Slimani'nin plase vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iki takımda kontrollü başladı. 60. dakikada Konya'da inanılmaz bir karambol yaşandı. Fenerbahçe kalesinde yaşanan pozisyonda Konya cephesi aynı pozisyonda hem penaltı hem de gol bekledi. Ancak VAR ile kontrol edilen pozisyonda hakem 'devam' dedi.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde oyuna giren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, 6 dakika sonra Benzia'nın pasında çok şık bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra Konyaspor beraberlik için geldi ancak Harun gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş derbisi öncesi moral bulan Fenerbahçe puanını 6 yaparken, Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 FENERBAHÇE

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 76 Traore), Yatabare, Jahovic (Dk. 65 Fofana)
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı (Dk. 78 Isla), Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia (Dk. 85 Frey), Aatıf Chahechouhe (Dk. 61 Eljif Elmas), Slimani

GOL: Dk. 67 Eljif Elmas (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Uğur Demirok, Dk. 57 Jevtovic, Dk. 89 Yatabare (Atiker Konyaspor), Dk 82 Harun Tekin (Fenerbahçe)

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Anahtar Kelimeler:
Eljif Elmas konyaspor-fenerbahçe

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