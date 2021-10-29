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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

29.10.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 oyun ile devam eden idman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

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