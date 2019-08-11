SPOR

Konyaspor forma satışlarından memnun

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, forma satışı kampanyasında 3 günde 30 bin rakamına yaklaştıklarını söyledi.

Konyaspor forma satışlarından memnun

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon formalarının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Taraftarların başlattığı forma kampanyasının yoğun ilgi çektiğini aktaran Öten, şöyle konuştu:

"Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın öncülüğünde, kulüp başkanımız Hilmi Kulluk'un da destek vermesiyle forma satışı büyük ivme kazandı. Kısa sürede büyüyen kampanyada, 3 günde 29 binin üzerinde forma satışı gerçekleşti. Şu anda 30 bine yaklaşmak üzereyiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve oda başkanlarımız da ciddi oranda destek verdi. Konya'da ilk kez böyle yüksek sayıda forma satışı oldu. Kulübün gelirinden ziyade, takıma olan aidiyet duygusunun artmasından dolayı bunu önemsiyoruz. Büyük kulüp denildiğinde bu her şeye yansımalı. Kimse formasız maçlara gelmemeli. Bu anlamda taraftarların ilgi göstermesinden memnunuz."

"HEDEFİ 30 BİN BELİRLEMİŞTİK, BUNA DA YAKLAŞTIK"

Öten, kulübe kurumsallaşma anlamında birçok yenilik kazandırdıklarını vurgulayarak, "Forma ve yeni transferlerin tanıtımında farklılık oluşturduk. Kulübün bu satışlardan büyük geliri olmayacak. Konyasporlu olma duygusunun gelişmesinde ve bunun gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile oda başkanlarına teşekkür eden Öten, "Bunların yansımasını şehrimizde göreceğiz. Siparişler verildi ve herkesi 1-2 ay sonra yeşil-beyazlı formalarla göreceğimize inanıyoruz. Hedef olarak 30 bin demiştik ve buna da yaklaştık. Amacımız kısa sürede Konyaspor aidiyet bilincinin oluşmasıydı, bunu da başardık diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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