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Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 08:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray ligde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

EKSİKLER

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk sakatlıkları nedeniiyle Galatasaray'a karşı olmayacak isimler.

Galatasaray'da Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç, Arda ve Marcao ise cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Konyaspor
Sehic
Skubic
Ahmet Çalık
Abdülkerim Bardakçı
Guilherme
Hadziahmetovic
Jevtovic
Shengelia
Daci
Cikalleshi
Kravets

Galatasaray
Okan
Linnes
Luyindama
Donk
Saracchi
Taylan
Oğulcan
Belhanda
Ömer
Emre Akbaba
Diagne

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