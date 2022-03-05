YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

05.03.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Skoru artırabilirdik. Olmadı. Ama sonuçta dört haftadır süregelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, dört haftadır savunmada yaşadıkları kötü süreci sonlandırdıkları ve çok değerli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Ligde oynadıkları son dört karşılaşmada takım savunması adına bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Böyle zorlu bir periyottan sonra pozitif anlamda iyi top oynadık ve tabii bu durumu anlatmak da çok kolay olmuyor. Biz oyuncularımızla konuştuğumuz zaman bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini söyledik. Savunma anlamında da konsantrasyonumuzu artırmamız, takım olarak daha fazla temaslı oyun oynamamız ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. Bugün kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir öz güven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen 'Bugün en çok neyi istiyordunuz?' diye soracak olursanız maçtan önce 'Kesinlikle üç puan' derdim. Oyun içine girdiğimiz zaman ilk yirmi dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konyaspor vardı ve bunu ilk yarının sonuna kadar sürdüren gerekse hücum yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcuları olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konyaspor izledik."

Palut, ikinci yarı Galatasaray'ın daha etkili oynamaya çalıştığını vurgulayarak, "Skoru artırabilirdik. Olmadı. Ama sonuçta dört haftadır süregelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdi ve maçın içindeydiler. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maçtan önce UEFA Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasıyla ilgili sorusunu ise Palut, "Gerçekten çok duygulandım. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek ve onları hayal kırıklığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim, bugünkü mücadeleyi, isteği ve arzuyu bütün maçlara yansıtmaları. Artık ligin boyu kısaldı. Performans dalgalanmaları ve iniş çıkışlarına hakkımız yok." diye yanıtladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" olduBacağı kırılan "Batuka" karantina sürecinde evlerinin "kuzusu" oldu

Konya Namaz Vakitleri 6 Mart Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
13:07
İkindi
16:20
Akşam
18:54
Yatsı
20:09
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes! Dışkısını satarak binlerce lira kazanıyor

Bu kadarına pes! Dışkısını satarak binlerce lira kazanıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kabızlıktan kurtaran, bağırsakları anında temizleyen karışım!

Kabızlıktan kurtaran, bağırsakları anında temizleyen karışım!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.