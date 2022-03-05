Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, dört haftadır savunmada yaşadıkları kötü süreci sonlandırdıkları ve çok değerli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Ligde oynadıkları son dört karşılaşmada takım savunması adına bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Böyle zorlu bir periyottan sonra pozitif anlamda iyi top oynadık ve tabii bu durumu anlatmak da çok kolay olmuyor. Biz oyuncularımızla konuştuğumuz zaman bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini söyledik. Savunma anlamında da konsantrasyonumuzu artırmamız, takım olarak daha fazla temaslı oyun oynamamız ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. Bugün kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir öz güven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen 'Bugün en çok neyi istiyordunuz?' diye soracak olursanız maçtan önce 'Kesinlikle üç puan' derdim. Oyun içine girdiğimiz zaman ilk yirmi dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konyaspor vardı ve bunu ilk yarının sonuna kadar sürdüren gerekse hücum yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcuları olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konyaspor izledik."

Palut, ikinci yarı Galatasaray'ın daha etkili oynamaya çalıştığını vurgulayarak, "Skoru artırabilirdik. Olmadı. Ama sonuçta dört haftadır süregelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdi ve maçın içindeydiler. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maçtan önce UEFA Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasıyla ilgili sorusunu ise Palut, "Gerçekten çok duygulandım. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek ve onları hayal kırıklığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim, bugünkü mücadeleyi, isteği ve arzuyu bütün maçlara yansıtmaları. Artık ligin boyu kısaldı. Performans dalgalanmaları ve iniş çıkışlarına hakkımız yok." diye yanıtladı.

