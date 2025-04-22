Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi son dakikada rahatsızlandı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle maçı yönetemedi. Karşılaşmada 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM" DEDİ AMA DOKTORLAR İZİN VERMEDİ

Yapılan müdahaleler sonrası maça çıkmak istediğini söyleyen Abdullah Buğra Taşkınsoy, doktorlardan gelen ret cevabının ardından dördüncü hakem olarak kenara geçti. TFF'nin kararı sonrası Abdullah Buğra Taşkınsoy maçın 12. dakikasında sahadan önlem amaçlı alındı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Daha önce de taşikardi problemi yaşayan Abdullah Buğra Taşkınsoy, doktorlar onay vermediği için o maça da devam edememişti.

İLK BÜYÜK MAÇINA ÇIKTI

Konyaspor-Galatasaray maçını yöneten Ali Yılmaz'ın Süper Lig'de daha önce maçı bulunmuyordu. Ali Yılmaz, yaşanan bu talihsiz hadisenin ardından ilk kez büyük bir maç yönetmiş oldu.