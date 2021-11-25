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Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.11.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör İlhan Palut: "Gaziantep'ten güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz"

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

Gaziantep FK maçının da zor müsabakalardan olduğuna işaret eden Palut, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım olarak formda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu çıkışımızı ve iyi gidişimizi bu maçta da sürdürmek istiyoruz. İyi bir mücadele vermek istiyoruz. Son maçtaki eksiklerimizi minimize etmek istiyoruz. Gaziantep'ten güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Yeşil-beyazlı oyuncu Amir Hadziahmetovic ise takımın ligdeki sıralamasından çok memnun olduğunu belirterek, "Çok iyi çalışıyoruz. Gaziantep FK, çok iyi bir takım, onları ciddiye alıyoruz. Deplasmanda 3 puan hedefliyoruz." dedi.

Hadziahmetovic, bir gazetecinin kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerini hatırlatması üzerine, "Şu anda Konyaspor'da güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Odaklandığım konu bu." cevabını verdi.

- Antrenman

Teknik direktör Palut, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, tempolu koşu ve çift kale maç ile sona erdi.

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