Konyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri!

Konyaspor Gaziantep FK maçına saatler kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler arama motorlarında "Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Konyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Gaziantep FK maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olarak açıklandı.

KONYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

