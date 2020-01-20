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  4. Konyaspor, Guilherme Sitya'yı transfer etti

Konyaspor, Guilherme Sitya'yı transfer etti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 20.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor, ara transfer dönemindeki ikicni transferini gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yı transfer etti.

İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçeleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı.

İmza töreninde konuşan Guilherme Sitya, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere kendisini 2,5 yıllığına yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Guilherme Sitya'nın 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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konyaspor Transfer Guilherme Sitya Jagiellonia Bialystok Guilherme

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